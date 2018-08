„Das Fahrten-Segeln ist ideal, um See, Land und Leute auf eine andere Weise kennenzulernen, als das sonst der Fall wäre“, bringt Johannes Erdmann die Vorteile ihrer Weltreise auf den Punkt. Und Cati Trapp resümiert für ihr erstes halbes Jahr: „Für mich war es besonders faszinierend, herauszufinden, was ich selbst auf See leisten kann. Wie gehe ich mit den Verhältnissen um, die ich nicht beeinflussen kann: den Wellen und das Wetter? Wie reagiere ich, wenn ich so lange unterwegs bin, ohne dass Land in Sicht ist?“