Abgezockt! Die Immobiliengeschäfte der S&K-Gruppe

Immer ausladender wurde ihr Lebensstil, immer mehr Geld wurde benötigt - und von privaten Investoren eingetrieben. Am Ende haben sie sich an das Sparvermögen vieler Kleinanleger gemacht. Ihr Vorhaben endete in dem wohl größten Wirtschafts-Strafprozess, den es jemals in Deutschland gegeben hat.



Die Unternehmer sollen mit ihrer Immobiliengruppe ein Schneeballsystem installiert haben, mit dem 11 000 Anleger um zusammen 240 Millionen Euro gebracht worden seien. Ganze 18 Monate dauerte der Prozess vor dem Landgericht Frankfurt gegen die beiden gescheiterten Shootingstars der S&K-Gruppe, der 2017 mit Verurteilungen endete.