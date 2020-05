Abgründe im Nobelviertel - Der Fall Sophie Lionnet

Am 20. September 2017 werden die Feuerwehrmänner von Wimbledon zu einem Brand in einem Wohnhaus gerufen. Was sie dort vorfinden, wird sich ihnen für immer einprägen. Ebenso unfassbar die Geschichte hinter dem Mord an der jungen Frau. Eine "hollywoodreife" Tragödie.



Das Au-pair-Mädchen Sophie wurde Opfer eines fanatischen Paares. Sabrina Kouider und ihr Lebensgefährte bewegen sich in der Londoner Fashion-Szene. Sie hatte früher eine Affäre mit einem Boygroup-Star und ist nach wie vor besessen von ihm. Ihrem Au-pair-Mädchen unterstellt sie, ein Verhältnis mit dem Ex-Sänger zu haben. Und dafür will sie sich an der jungen Französin rächen.