Bei den Dauercampern spielt sich nicht nur der Urlaub, sondern das komplette Leben auf dem Campingplatz ab. Da ist zum Beispiel "Schalke" Dennis, der den ganzen Sommer auf dem Platz wohnt. Seine Parzelle auf dem Campingplatz "Grav-Insel" in Wesel hat er komplett in Blau-Weiß gestaltet. Klar, was in seinem Leben an erster Stelle steht: der Kultverein aus dem Pott. Trotzdem möchte er jetzt auch in einer anderen Beziehung Ernst machen und bereitet den Heiratsantrag an seine Freundin Melanie vor – auf seine ganz eigene Art.



Einen Sommer lang begleiten wir deutsche Camper und erzählen ihre kleinen und großen Geschichten.