Alarm für Wache 5 - Mit Münchens Feuerwehr im Einsatz

Die Reportage begleitet zwei Münchner Feuerwehrleute in ihrem Alltag. Brandinspektor Bernhard Konopka ist ein "alter Hase", sein Kollege Peter Breit hingegen ist noch in der Probezeit. Wie schlägt sich der Berufsneuling an der Seite des erfahrenen Kollegen?



Und wie verkraftet er den mühsamen Einsatz in einer völlig zugemüllten Messie-Wohnung? Als in der Nacht plötzlich der Notruf aus einem Hotel eingeht, sind die beiden richtig gefordert.