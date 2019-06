Albtraum Wohnen: Verjagt, verdrängt und abkassiert

Vor allem in Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München sind Wohnungen zu Spekulationsobjekten geworden: Investoren kaufen ganze Wohnblocks, entmieten sie und warten darauf, dass die Preise weiter steigen. Das kann man zum Beispiel in der Berliner Habersaathstraße mit 105 Wohnungen in beliebter und zentraler Lage beobachten. Der Gebäudekomplex gleicht einem Geisterhaus. 80 Prozent der Wohnungen stehen leer und werden trotz Wohnungsnot nicht neu vermietet. Und auch in Hamburg im beliebten Schanzenviertel und in St. Pauli werden große Mehrfamilienhäuser teilweise seit Jahren dem Markt entzogen.