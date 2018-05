Alltag Armut - Leben in Bremerhaven-Lehe

Bremerhaven war einst das Tor zur Welt: Werften siedelten sich an und die Hochseefischerei gab Tausenden Arbeit. Der Stadtteil Lehe grenzt an das Hafengebiet und profitierte von der boomenden Wirtschaft. In den 1960er Jahren ging es in Bremerhaven bergab. Globalisierung, Werftenkrise, ein grundlegender Strukturwandel in der Fischerei und der Abzug der Amerikaner haben Tausende Menschen arbeitslos gemacht und die Stadt in eine Krise gestürzt. Im Goetheviertel in Lehe, dem ehemaligen Arbeiter-Viertel, waren die Auswirkungen besonders dramatisch. Heute ist das Leben hier von Armut geprägt.



ZDFinfo porträtiert einen Stadtteil und seine Bewohner. Wie leben sie mit der Armut? Wie konnte es zum Abstieg kommen? Gibt es einen Ausweg aus der Abwärtsspirale?