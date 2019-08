Am 14. November 1940 flogen deutsche Bomber einen verheerenden Angriff auf die englische Industriestadt Coventry. Fast 600 Menschen starben. Es war ein Höhepunkt der Bemühungen des Dritten Reichs, Großbritannien als letztes demokratisches Bollwerk gegen die Nazis in Europa in die Knie zu zwingen. Adolf Hitler ließ Coventry "coventrieren", Winston Churchill im Gegenzug Hamburg "hamburgisieren". Die Alliierten begannen 1942 einen planvoll organisierten Luftkrieg gegen die deutsche Zivilbevölkerung, in der Hoffnung, deren Moral zu schwächen.