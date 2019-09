"Wir erwarten, dass die Bundeswehr mehr in die Verteidigung investiert", gibt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg unmissverständlich die Erwartungen vor. Dem entgegnet der außenpolitische Sprecher der SPD, Rolf Mützenich: "Ein Bündnis, das sich nur über die russische Bedrohung legitimiert, hat keine Zukunft." In den Augen der USA sind es die Deutschen, die leichtfertig die Zukunft einer Allianz aufs Spiel setzen. Auf drei Gipfeln in Folge hat die Bundesregierung seit 2014 den Verbündeten zugesagt, die Verteidigungsausgaben in Richtung der versprochenen zwei Prozent zu erhöhen. Die Bundesregierung aber rechnet im laufenden Jahr mit 1,35 Prozent vom Bruttoinlandprodukt. "Deutschlands Weigerung, seine Zusage zu erfüllen, wird langfristige Folgen für die Fähigkeiten und die Solidarität in der NATO haben", warnt Julianne Smith, ehemalige Sicherheitsberaterin von Obamas Vizepräsidenten Joe Biden. Man "solle nicht glauben, es sei unmöglich, dass die USA unter Trump die NATO verlassen".