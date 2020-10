American Voices - Reise durch ein zerrissenes Land

Akron und Youngstown in Ohio liegen im sogenannten Rust Belt – einst die größte Industrieregion der USA. In den 1960er-Jahren begann mit der Abwanderung der Schwerindustrie in die billiger produzierenden Entwicklungsländer der Niedergang. Donald Trump hat 2016 vor allem hier Stimmen aus der weißen Wählerschaft gewinnen können, die sich von der Politik in Washington vergessen fühlten. Wie stehen sie heute zu dem damaligen Außenseiter Trump, der seit beinahe vier Jahren im Weißen Haus regiert?



Nach über 3000 Meilen endet der Roadtrip in Gettysburg, Pennsylvania, dem Ort, an dem die entscheidende Schlacht des Bürgerkrieges Amerika vor dem Zerfall bewahrte. Droht heute ein neuer Bürgerkrieg, oder kann die Einheit des Landes trotz der Polarisierung gesichert werden?