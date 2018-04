Das Ende der Weltwirtschaftskrise und der Beginn des Zweiten Weltkriegs: Die Nachfrage nach Waffen, Lebensmitteln und Medizin bringt den Aufschwung. Für den bevorstehenden Kriegseintritt müssen die USA all ihre industrielle Kraft bündeln. Bevor es zu Angriffen auf Deutschland kommt, trifft sie selbst ein großer Schlag. Die Japaner greifen überraschend Pearl Harbour an. Nun heißt es an zwei Fronten kämpfen.



Amerikas Industrie ist gewappnet und produziert Kriegsgüter und andere Waren in Massen. Jetzt ist auch der Einsatz der Frauen gefragt. Sie halten die Produktionen maßgeblich am Laufen und bringen Bewegung in die Frage der Gleichberechtigung. Auch unter den Soldaten heißt es umdenken. Schwarze und Weiße kämpfen Seite an Seite für die gleichen Ideale.



Mit der neuesten Technologie, der Atombombe, und ihrem Einsatz in Hiroshima und Nagasaki beenden die USA ihre Kriegshandlungen.