Amerikas neue Gurus - Auf der Suche nach Erleuchtung

Selbstheilung mit Kambo, einem hochgiftigen Sekret des amerikanischen Riesenmakifrosches, das in Gruppensitzungen verabreicht wird, ist gerade ein Trend in der New-Age-Szene. Dabei kommt es zu Erbrechen, Herzrasen und Schwindel, was die Konsumenten als Reinigung des Körpers werten. Falsch angewendet, kann dieses Pulver zum Herzstillstand führen.



Der Tod eines Anhängers bedeutet in den USA längst nicht das Ende einer Guru-Karriere. Der Life-Coach James Arthur Ray wird 2011 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem drei Teilnehmer seines Workshops in einem selbst gebauten Saunazelt gestorben sind. 2019 feiert er sein Comeback in Las Vegas und verkauft Selbstverwirklichungsseminare für tausende Dollar. Seine Anhänger feiern sein Comeback als wahren Erfolg und Beweis dafür, dass Rays Strategie funktioniert.