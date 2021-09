Amerikas neue Nazis - Aufstand in Washington

Als Donald Trump 2017 seine Präsidentschaft antritt, sehen Rechte in ihm einen mächtigen Unterstützer. Der US-Journalist A.C. Thompson spürt in seiner Reportage dem Aufstieg des Extremismus und dessen Hintergründen nach und spricht auch mit den Anführern.



Nach Anti-"Black Lives Matter"-Kampagnen dann am 6. Januar 2021 der Sturm auf das Kaptiol in Washington: Die Dokumentation untersucht die Bedrohung durch gewalttätige, rechtsextreme Gruppen, die sich selbst als wahre Verteidiger der Nation verstehen und für eine bewaffnete Revolution kämpfen.



A.C. Thompson erforscht, welche Rolle der ehemalige US-Präsident Donald Trump dabei spielt und inwieweit die genannten Gruppen von ihm ermutigt wurden und werden.