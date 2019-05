Amerikas neue Nazis - Täter und Strategen

Die extremste Organisation der rechten Szene in den USA nennt sich "Atomwaffen Division". Diese Gruppe hängt der Nazi-Ideologie an und predigt Hass auf Minderheiten, Schwule und Juden. Sie ruft zu Gewalttaten von Einzelkämpfern auf - solche wie bei dem Attentat in Pittsburgh. Die Ideologie der "Atomwaffen Division" basiert einem Insider zufolge auf Schriften des Neonazis James Mason. Der hat in den 1980er-Jahren einen Rundbrief mit dem Titel "Siege", also "Belagerung", veröffentlicht. Mason gilt als letzter in einer langen Reihe von Nazi-Anführern, die ihre Rolle vom Gründer der amerikanischen Nazi-Partei, George Lincoln Rockwell, übernommen haben. Der hatte sich an Adolf Hitler orientiert.