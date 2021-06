Angriff von rechts - Wie Demokratiefeinde um Einfluss kämpfen

Zahlreiche radikale Corona-Gegner mischten sich unter die Teilnehmenden der Berliner "Querdenken"-Kundgebung im August 2020.

Quelle: ZDF/Leo Schmidt

Radikal rechte Kräfte wie die AfD werben in der Krise offen um Anhänger der neuen Querdenken-Bewegung. Sie unterstützen national-patriotische Initiativen, gründen eigene Vereine. Aber gelingt es ihnen, damit ihren gesellschaftlichen Einfluss zu vergrößern?



Die Journalisten Patrick Stegemann und Johanna Bentz besuchen Tarnvereine in Cottbus in Südbrandenburg, die das Thema Corona für sich entdeckt haben. Die radikale Rechte kämpfe in der zweitgrößten Stadt Brandenburgs seit Jahrzehnten um Einfluss, erzählt Sven Bogacz, der regionale Polizeichef. Bomberjacke und Springerstiefel seien inzwischen kaum noch zu sehen. Man gebe sich eher bürgerlich.