Arm, alt, sucht Wohnung

Frau Kaiser lebt seit Jahrzehnten in München-Bogenhausen in einer Dreizimmerwohnung. Seit dem Tod ihres Mannes braucht sie eigentlich nur zwei Zimmer, aber: "Für die Miete, die ich zahle, kriege ich in ganz München keine Zweizimmerwohnung. Ich bin hier gefangen."



Sie fürchtet: "Mit der nächsten Mieterhöhung ist es aus, dann muss ich hier raus." Deswegen hat sie Angst vor Post vom Vermieter, denn der darf regelmäßig erhöhen.