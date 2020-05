Arm trotz Arbeit - Überleben mit Niedriglohn

In der Zeit, in der Melanie Hartz-IV-Empfängerin war, hatte sie dank diverser Zuschüsse unterm Strich mehr Geld zur Verfügung, sagt sie. Trotzdem geht die Verwaltungsfachangestellte heute lieber Vollzeit arbeiten. Sie will nichts geschenkt bekommen. Doch sie findet es zutiefst ungerecht, dass sie trotz eines 40-Stunden-Jobs weniger Geld in der Tasche hat als früher.