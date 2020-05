Atomkraft - Die Energiefrage spaltet die Menschheit

Neben der explosiven Gefahr von Plutonium führt dieses auch zur Verunreinigung der Umwelt. Von dem US-amerikanischen Atomkraftwerk "Three Mile Island" aus fließen Millionen von Liter an kontaminiertem Abwasser in die Irische See. Außerdem passieren mehrfach Atomunfälle in Kraftwerken, und das "friedliche" Image schwindet. Umweltaktivisten mobilisieren sich zunehmend, und die "Anti-Atomkraft-Bewegung" wächst aus Deutschland heraus auch international.