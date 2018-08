Attentate auf Franco

Widerstand gegen Franco gab es von Anfang an: 1936 versuchte der Bildhauer Antoni Vidal Arrabi, den Militärführer auf Teneriffa in seinem Schlafquartier zu erschießen. Auftraggeber eines Attentatsversuches durch den britischen Doppelagenten Kim Philby von 1937 soll der sowjetische Staatschef Stalin gewesen sein. Bei einem Treffen Francos mit Hitler am französisch-spanischen Grenzbahnhof Hendaye am 23. Oktober 1940 versuchte der katalanische Anarchist Domenec Ibars beide Herrscher auf einmal zu beseitigen.