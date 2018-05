Auf der Straße – Sascha Bisley unter Obdachlosen

Sascha Bisley widmet sich in seiner neuen Dokumentation für ZDFinfo den Ärmsten der Armen: den Wohnungs- und Obdachlosen. Wie immer nähert er sich diesem Thema möglichst unkonventionell. Bisley will nicht nur über diesen Missstand berichten, er mischt sich unter Obdachlose. Eine Woche lebte er im reichen Stuttgart auf der Straße, bettelte in der Fußgängerzone, sammelte Flaschen, kämpfte in der Nacht gegen Minusgrade und um Schlafplätze und am Tag um milde Gaben und gegen den offenen Hass der Passanten.