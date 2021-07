Zur Kreuzigung Jesus gibt es kaum archäologische Hinweise. Zwei neue Funde hängen jedoch direkt mit einer Hinrichtung am Kreuz zusammen.

Archäologische Fundstücke, die bei der Klärung nach der Frage der Kreuzigung Jesu helfen können, gibt es nur wenige. Weder in den Evangelien noch in römischen Schriften finden sich nähere Informationen dazu. Archäologen machen jedoch zwei spektakuläre Funde, die direkt mit einer Hinrichtung am Kreuz in Verbindung stehen. Können diese Funde das große Rätsel lösen? Die Dokumentation verfolgt das Expertenteam bei seiner Suche nach Antworten auf eine der faszinierendsten Fragen der Geschichte.