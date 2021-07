Ausgegrenzt und abgehängt

Was hat das Starke-Familien-Gesetz bewirkt? Und könnte eine Kindergrundsicherung helfen? Politiker und Experten sprechen über die richtigen Maßnahmen im Kampf gegen Kinderarmut. Darüber hinaus wird ein neuer Lösungsansatz aufgezeigt: die ergänzende Kinderbetreuung in Essen. Sogenannte Kinderfeen kümmern sich um Kinder von Alleinerziehenden in den Randzeiten, wenn diese beispielsweise im Schichtdienst arbeiten.