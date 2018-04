Bashar al-Assad - der nützliche Tyrann

Die 2011 in Syrien beginnenden Proteste im Zuge des arabischen Frühlings unterdrückte Assad gewaltsam. Im anschließenden Bürgerkrieg setzte er sehr wahrscheinlich Giftgas gegen oppositionelle Kämpfer und Zivilisten ein.



Wer ist dieser Bashar al-Assad? Wie konnte sich sein Clan so lange an der Macht halten? Der Film untersucht, wie es die Assads in der Vergangenheit geschafft haben, mit wechselnden internationalen Allianzen politisch zu überleben.



Bashar al-Assads einziger Ehrgeiz zurzeit ist, die Macht in Syrien zu behalten. Und das scheint ihm durch brutale Härte, geschicktes Taktieren und vor allem durch internationale Hilfe zu gelingen.



Die Dokumentation versucht hinter das Phänomen Assad zu blicken. Zu Wort kommen Weggefährten und Gegner sowie Menschen, die ihm begegneten.