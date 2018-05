Beer Brothers

Wir erleben Helmut als einen heldenhaften Verlierer in einem Deutschland, in dem es kein Vor und Zurück gibt. Sein einziges Kapital ist ein stures Beharren in seinen Träumen. Als dieses gänzlich aufgebraucht ist, bleibt ihm nur, den Laden zuzumachen und zurückzugehen. "Zurück" heißt für Helmut China. Nur das Reich der Mitte bietet ihm eine Chance, in seinem Beruf zu überleben. Während der erfolgreiche (Bier-)Kulturvermittler René seinen Traum im Hinterkopf behält: eines Tages ein Zuhause in Deutschland.