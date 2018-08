Giganten in Gefahr

Gerade das Interesse an ihrer wertvollen Fracht könnte die Tiere jetzt vor ihrem Exodus auf diesem Planeten schützen. Der Film erzählt die Geschichte eines Giganten aus der Urzeit und vom verzweifelten Kampf einer Handvoll Wissenschaftler, ihn vor dem Aussterben zu retten.



Kameramann Rolando Menardi und Regisseur Alfred Schwarzenberger folgten für diesen Film den Wissenschaftlern bei ihrem Wettlauf gegen die Zeit und liefern bislang unbekannte Einblicke in die Welt der Fischer entlang der Donau. In faszinierenden und traurig-schönen Bildern zeichnen sie ein tragisches Porträt der vielleicht letzten Belugas.