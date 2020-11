Blackbox Syrien – Der schmutzige Krieg

Der Krieg in Syrien scheint so undurchdringlich wie eine Blackbox. Seit fast zehn Jahren ist für viele Menschen in Europa immer noch nicht klar, wer genau gegen wen kämpft.

Im TV-Programm: ZDFinfo, 19.11.2020, 20:15 - 21:45 Im TV-Programm: ZDFinfo, 19.11.2020, 20:15 - 21:45 19.11.2020 19.11.2020 Video verfügbar ab 17.11.2020, 20:15 Video herunterladen