Body Language - Geheimnisvolle Körpersprache

Der Rechtspsychologe Dr. Stephen Porter beschreibt, wie er und sein Team bei der Aufklärung eines mysteriösen Mordfalls geholfen haben: Sorgfältig studierten sie die Körpersprache einer Kronzeugin und entlarvten so ihr falsches Spiel. In Amsterdam schafft es eine Computer-Software, das Geschlecht, die ethnische Zugehörigkeit und Gesichtsausdrücke von Menschen zu erkennen. Amy Cuddy, Sozialpsychologin an der Universität Harvard, erläutert einen spannenden Zusammenhang: Während der Körper oft nach außen kommuniziert, was in unserem Innersten vorgeht, funktioniert das Ganze auch andersherum: Mit Gestik und Mimik können wir gezielt unser Empfinden beeinflussen.



Wir alle nutzen unsere Intuition, um andere besser zu verstehen. Wir achten darauf, wie sie sich bewegen, suchen Augenkontakt, um herauslesen zu können, wie es der Person geht. Wird dieses Gespür mit wissenschaftlich fundierter Beobachtungstechnik verknüpft, sind die Ergebnisse oft verblüffend.