Unter dem Deckmantel emotional besetzter Themen wie Gentrifizierung und Klimaschutz rechtfertigen die Täter oftmals ihre Aktionen und nehmen dabei in Kauf, dass Menschenleben gefährdet werden. Der Film zeigt das am Beispiel eines Pärchens aus Stuttgart, das in der Umweltbewegung aktiv war. Die Polizei verhaftete die beiden, weil sie Brandanschläge verübt und Drohbriefe mit Messern an Spitzenpolitiker verschickt haben sollen.