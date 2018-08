Bruce Springsteen - Born in the USA

Schonungslos reflektiert Springsteen über seine Kindheit in Freehold, New Jersey, die prägenden Jahre auf den Bühnen von Asbury Park, die Entstehung der legendären E Street Band und seinen Aufstieg in den Olymp der Rockmusik.



Diese aufschlussreiche Dokumentation gewährt nicht nur Einblick in das Leben eines Ausnahmemusikers, der wie kaum ein Zweiter das Zusammengehörigkeitsgefühl einer Nation propagiert, sie nimmt den Zuschauer ebenso mit auf eine Zeitreise in die amerikanische Geschichte und zu jener schwer fassbaren Vision, die seit jeher als gesellschaftliche Antriebsfeder gilt: den Amerikanischen Traum.