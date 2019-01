Camp X - Die Schule der Spione

Camp X war der inoffizielle Name einer im Zweiten Weltkrieg gegründeten paramilitärischen Kommandotrainingsanlage, am nordwestlichen Ufer des Lake Ontario zwischen Whitby und Oshawa in Ontario, Kanada gelegen. 25 000 Agenten wurden in der ersten Geheimagentenschulen Nordamerikas ausgebildet. Der berühmte Sowjetspion Kim Philby schrieb das Trainingshandbuch der Geheimagenten, welches minutiös beschrieb, wie man Verwüstung anrichtet, sich im offenen Gelände tarnt und wie man tötet.