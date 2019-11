Chancen für alle? - Schule im Brennpunkt

Neben El-Mafaalani hilft im Film auch OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, die Thematik gesamtgesellschaftlich einzuordnen, zieht dabei auch internationale Vergleiche. Nicole Wind, die Schulleiterin der Schule am Ernst-Reuter-Platz, stellt dabei immer wieder den Bezug zum Schulalltag in Bremerhaven her. Örtliche Exkurse an Schulen mit ähnlichen Herausforderungen in Essen und Heidelberg verdeutlichen zudem die nationale Relevanz der Problematik und eröffnen neue Perspektiven und Lösungsansätze.