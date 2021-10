Die Folge: Deindustrialisierung und Arbeitsplatzverluste in den USA. Das Steueraufkommen zahlreicher Gemeinden sinkt, ihre Infrastruktur verfällt. Viele Amerikaner sind verbittert und geben China die Schuld. Chinas Haltung in den Worten des stellvertretenden Außenministers Le Yucheng: "Wenn es um unsere vitalen Interessen und unsere Würde geht, gibt es keine Kompromisse."



Die Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik China sind auf einem historischen Tiefpunkt. Die beiden größten Wirtschaftsmächte der Welt sind auf Kollisionskurs. Die vierteilige Reihe beschreibt die Ursprünge des Konflikts und was ihn heute befeuert.