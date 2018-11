Chinas Marsch nach Westen – Ein Wirtschaftsriese erwacht

Die transkontinentale Eisenbahn, die durch den eurasischen Kontinent und Polen bis nach Duisburg führt, transportiert zum einen massenhaft Waren "Made in China" westwärts und versorgt in der anderen Richtung die konsumfreudige chinesische Mittelschicht mit Verbrauchsgütern aller Art. Der Wirtschaftsriese in Fernost hat auf diesem Weg 2017 die USA als wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik abgelöst und nimmt als Großinvestor in für manche besorgniserregendem Umfang Zugriff auf deutsches/westliches Know-how. Zahlreiche junge Chinesen sind der Devise "Go west" gefolgt und suchen als Unternehmer ihre Chance in Europa.