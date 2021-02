Cities of Crime: Armut und Gewalt in New Orleans

Täglich schreibt Pfarrer Bill Terry neue Namen und das Alter von getöteten Menschen an eine Tafel vor seiner Kirche.

Quelle: ZDF/Camille Courcy, Prime Entertainment

Die Familie von Terrel Rodolph trauert. Denn der 35-jährige Familienvater wurde mitten am Tag erschossen. Es war ein Racheakt in der Drogenszene. Er lebte in Tremé, dem ältesten schwarzen Viertel Amerikas, wo die Gewalt nach Hurrikan Katrina explodiert war.



Bill Terry ist Pfarrer in Tremé. Als Zeichen gegen die tägliche Gewalt hat er eine Tafel an seiner Kirche aufgestellt, darauf sind Namen und Alter aller Mordopfer aus ganz New Orleans dokumentiert. Die meisten von ihnen sind unter 30 Jahre alt. Es sind Mahnmale für die Opfer des Schusswaffenwahns. Täglich schreibt er neue Namen dazu.



Die Dokumentation begleitet den Alltag schwarzer Familien in New Orleans, die besonders häufig von Armut und Gewalt betroffen sind.