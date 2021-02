Cities of Crime: Endzeitstimmung in Detroit

Dabei galt Detroit lange als Vorzeigestadt für den "American Way of Life". Hier führte Henry Ford 1913 die Fließbandproduktion ein. Doch ab Mitte des 20. Jahrhunderts geriet die US-Autoindustrie unter Druck, und die Stadt blutete langsam aus. Wer konnte, zog weg von hier.



Heute haben vor allem die über 100 Gangs das Sagen in der Stadt. Der Film gibt Einblicke in den kriminellen Untergrund der einst blühenden Metropole und begleitet den Alltag seiner Bewohner.