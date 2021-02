Cities of Crime: Oaklands Kampf gegen Mädchenhandel

Um Freier und Zuhälter zu überführen, geben sich junge Polizistinnen als Prostituierte aus. Mit falschen Online-Profilen locken sie interessierte Männer für ein vermeintliches Sex-Treffen in ein Hotelzimmer. Dort werden sie aber sofort verhaftet und registriert.



Die Dokumentation begleitet die Polizistinnen und Polizisten der "Special Victims Unit" von Oakland bei ihrer Arbeit. Sie jagen und überwachen Zuhälter. Aber sie versuchen auch, die Mädchen von ihren Zuhältern zu befreien und - wenn nötig - in einer sozialen Einrichtung unterzubringen. Ehemalige Sexarbeiterinnen erzählen von ihrem Schicksal und geben Einblicke in das Leben junger Prostituierter auf den Straßen von Oakland.