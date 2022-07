Cold Case: Die Medici - Attentat in Florenz

Der Kieferabdruck des ermordeten Giuliano de' Medici zeigt nicht nur die Verletzung am Kiefer, die während des Attentats verursacht wurde, sondern auch seinen Gesundheitszustand.

Vielen Zeitgenossen ist die Familie Medici mit ihrer Macht ein Dorn im Auge. Die alteingesessene Familie Pazzi will den Einfluss der Medici brechen und plant einen Mordanschlag auf die beiden prominenten Medici-Brüder Giuliano und Lorenzo. Während der Ostermesse 1478 überfällt Francesco de' Pazzi mit einer Gruppe von Männern die arglosen Brüder.



Giuliano stirbt sofort unter den wütenden Messerstichen Francescos. Die Brutalität der Tat lässt sich an den Gebeinen des Opfers noch heute nachvollziehen. Doch Lorenzo kann entkommen. Der Staatsstreich in Florenz misslingt, weil die Bürger gegenüber Lorenzo loyal bleiben. Schnell werden die Täter gefasst, und die Suche nach den Hintermännern der Verschwörung beginnt. Das Netz der Verschwörer reicht bis zu Papst Sixtus IV.



Florence Kasumba trägt zusammen mit Historikern wie Marcello Simonetta Hinweise aus Medizin, Psychologie und Kunstgeschichte zusammen. Wer war an der Planung des Anschlags beteiligt? Welche Motive hatten die Verschwörer? In ganz Italien finden die Ermittler geheime Dokumente, die belegen, dass das Attentat mit Billigung des Papstes erfolgte. Marcello Simonetta kann zuletzt nach über 500 Jahren mithilfe eines Geheimcodes den militärischen Arm der Verschwörung enttarnen.