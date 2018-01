Die Sammelklage gegen VW ist ein weiteres Thema der Dokumentation. Thorsten Eppert trifft den Mann, der in den USA als erster Klage eingereicht hatte – am selben Tag, als die Manipulations-Nachricht herauskam.



Ein weiterer Aspekt, dem Thorsten Eppert nachgeht, sind die horrenden Anwaltsgehälter. Gegen sie kämpft der Anwalt, Blogger und Aktivist Ted Frank, denn sie übersteigen oft bei weitem das, was die Kläger zugesprochen bekommen. Ist das gerecht? Wer profitiert wirklich von Sammelklagen? Wäre die Sammelklage auch für Deutschland ein sinnvolles Werkzeug? Thorsten Eppert forscht nach und sucht auf seiner Reise durch die USA nach Antworten.