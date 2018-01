Crime and Justice: Die Todesstrafe

Polizeigewalt gegen Farbige, Massenklagen vor Gericht, schwierige Bedingungen in den Gefängnissen – aus den USA dringen immer wieder Schlagzeilen nach Europa.



Wie das Justizsystem der Vereinigten Staaten von Amerika funktioniert, zeigt die neue Doku-Reihe "Crime and Justice", die ZDFinfo für das Wahljahr 2016 produziert.



Für die erste Folge "Die Todesstrafe" reist Reporter Thorsten Eppert durch die USA, um die Diskussion in den Bundesstaaten zu verstehen und Betroffene zu befragen.