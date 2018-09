April 1945. Die Rote Armee erobert Berlin. Die 19-jährige Mechthild Evers flieht und findet auf der Insel Hiddensee ein kleines Fleckchen heile Welt. Sie hat nur einen Wunsch – ihren Mann wiederzusehen. Kurz vor Kriegsende hatten sie geheiratet. Dann musste er zurück an die Front. Auf Hiddensee wartet sie auf ein Zeichen von ihm. Eines Morgens ertönt der Ruf „Die Russen kommen“. Mechthild Evers hat Angst. Doch dann geschieht Unglaubliches: Die Russen bringen ihren Mann mit. Ein kleines Wunder in diesen letzten Tagen des Krieges.

Einige Tage später, am 8. Mai 1945, kapituliert Deutschland bedingungslos. Überall auf der Welt feiern Menschen das Ende des Krieges in Europa. Es beginnt ein ungewöhnlich heißer Sommer. Endlich Frieden. Helga Vick ist Krankenschwester in Hamburg. Von den Briten wird sie in die Heide geschickt, um dort Kranke zu pflegen. Sie freut sich auf den Ausflug. Doch die folgenden Wochen sind die schlimmsten ihres Lebens. „Mit Bergen Belsen hat ja keiner gerechnet“, beschreibt sie ihre Ankunft am neuen Arbeitsort. Die Briten empfangen sie mit den Worten: „Was ihr hier seht, daran seit ihr schuld.“ Sie pflegt die Überlebenden des Konzentrationslagers, dann ist sie völlig am Ende.

Deutschland erlebt einen Sommer in Ruinen. Menschen sind obdachlos, hungern. Aber die S-Bahnen in Berlin funktionieren schon bald wieder – viele fahren an den Wannsee, zum Baden. Währenddessen stellen die Sieger des Zweiten Weltkrieges in Potsdam die Weichen für die Zukunft Deutschlands. Was wird werden? Das fragen sich alle – damals nach dem Krieg.