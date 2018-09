Wer ist schuldig, wer nicht? Die Westmächte verteilen Fragebögen, in denen jeder Deutsche angeben muss, was er vor 1945 getan hat.



Die vierteilige Reihe beleuchtet die ersten vier Jahre nach Kriegsende in Deutschland. Trümmerfrauen beseitigen die Ruinen, der Schwarzmarkt beginnt zu blühen und Hoffnung keimt auf. Geschildert wird das Leben und Überleben in der Stunde Null anhand von Archivbildern und nachgestellten Szenen. Zeitzeugen liefern in Interviews die dazugehörigen Geschichten.