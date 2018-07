Die sichtbaren Spuren der Vergangenheit, wie das berühmte Lenin-Denkmal in Berlin oder die Reste der Berliner Mauer können schnell entfernt werden. Doch 40 Jahre DDR-Geschichte lassen sich nicht so einfach aus dem Bewusstsein und der Erinnerung der Menschen entsorgen. Die einen müssen damit zurechtkommen, dass sie all ihrer Privilegien beraubt sind. Die Opfer des DDR-Regimes hoffen auf die Bestrafung ihrer früheren Peiniger. Viele Ostdeutsche aber wollen endlich die Vergangenheit einfach ruhen lassen und in die Zukunft schauen. Andere gehen pragmatisch mit der DDR-Geschichte um, nutzen sie zum Beispiel als Geschäftsidee.