Mysterien der Geschichte

Am 27. August 1944 wird Königsberg bombardiert und fast vollständig zerstört. Ab da verliert sich die Spur des Bernsteinzimmers, es entsteht ein Gewirr von widersprüchlichen Angaben und Aussagen, an denen sich bis heute Historiker die Zahne ausbeißen. Noch immer ist ungeklärt, ob die Kisten bei der Bombardierung im Schloss verbrannt sind, bei der Evakuierung auf einem Schiff gesunken oder noch rechtzeitig an anderer Stelle sicher versteckt worden sind. Die unterschiedlichen Indizien und Vermutungen beflügeln seit Kriegsende Heerscharen von Schatzjägern. Viele sind fest überzeugt, just an ihrem Heimatort das Versteck des Bernsteinzimmers gefunden zu haben – bislang ohne Beweis.