Das Brexit-Dilemma

Ihre Widersacher sitzen nicht nur in Brüssel, wo May als schwach gilt, andere Mitglieder ihrer Regierung als Spinner. Vor allem in den eigenen Reihen lauern die hohen Tiere der "Nasty Party" auf einen günstigen Moment, sie wegzuputschen. Doch May hält sich, in einer Mischung aus Duldsamkeit und Wille zur Macht.



Wer ist diese Frau, die den Austritt aus der Europäischen Union gegen ihre eigene Überzeugung vorantreibt und dabei immer noch glaubt, ihrem Land einen Dienst zu erweisen?