Das Fukushima-Drama

Großvater Eishige Konno ist Landwirt und war 2011 als Leiter der Freiwilligen Feuerwehr dafür zuständig, die Menschen vor dem Tsunami zu warnen. Doch im Chaos des Erdbebens war das eine schier unlösbare Aufgabe. In Namie riss die Flutwelle 180 Menschen in den Tod. Japan musste insgesamt über 22 000 Todesopfer beklagen. Und nach dem Tsunami kam der GAU: eine Kernschmelze, eine Wasserstoffexplosion und immer mehr Strahlung, die freigesetzt wurde. Namie musste vollständig evakuiert werden. Niemand ahnte damals, dass es ein Abschied für Jahre war. Die Familie Konno flüchtete in eine Nachbarstadt und wurde dort in einer Turnhalle untergebracht. Besonders für die demente Urgroßmutter der Konnos war das ein traumatisches Erlebnis.