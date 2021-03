Das Geheimnis von Schloss Chantilly

Schloss Chantilly beherbergt die zweitgrößte Sammlung antiker Gemälde Frankreichs nach dem Louvre, darunter Werke von Raphael, Ingres und Van Dyck.

Quelle: ZDF/Christophe Astruc

Im 16. Jahrhundert lässt es Herzog Anne de Montmorency in ein Renaissance-Schloss mit großer Parkanlage verwandeln. Später hinterlassen die Herzöge von Condé, die zwischen 1643 und 1830 hier residieren, ihre Spuren. Chantilly wird in eine barocke Anlage umgebaut.



Nur 38 Kilometer von Paris entfernt, finden sich heute eine bedeutende Kunstsammlung sowie das Zentrum französischer Pferdezucht auf dem Anwesen. In schwer zugängliches Sumpfgebiet gebaut, geht die Dokumentation den Geheimnissen damaliger Baukunst nach.