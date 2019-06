Das Geschäft mit dem Mitleid

Doch der damalige Premierminister Haitis, Jean-Max Bellerive, kritisiert Chaos, Kurzsichtigkeit und Verschwendung bei den internationalen Hilfsaktionen in seinem Land. Und er berichtet von der Zeit nach der Katastrophe, als die Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ungefragt Haitis Versorgung nach ihren Vorstellungen übernahmen.



Filmemacherin Marie-Laure Widmer Baggiolini hat für ihre Dokumentation nicht nur in den Zentralen großer Nichtregierungsorganisationen wie "Ärzte ohne Grenzen" in der Schweiz recherchiert, sondern auch in den Krisenregionen selbst.