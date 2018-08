Das Luder und der Bayernkönig: Die Affäre Lola Montez

Im Juli 1843 betritt die Irin zum ersten Mal europäisches Festland. Ihr Ziel: das kleine Fürstentum Reuß-Lobenstein-Ebersdorf. Ohne sich um die Etikette zu scheren, hatte der Fürst die Schönheit zu sich eingeladen. Die Amour fou währt allerdings nur kurz. Nach nur vier gemeinsamen Tagen blamiert Lola Montez den Prinzen in der Öffentlichkeit. Noch am selben Abend sitzt sie in der Kutsche auf dem Weg nach Dresden. Die sächsische Metropole sollte aber nur ein kurzer Stopp auf ihrem Weg nach Berlin sein: Mit einem königlichen Empfehlungsschreiben kommt sie Mitte August in der preußischen Hauptstadt an. Berlin erobert sie im Flug. Schon bald sind Gerüchte im Umlauf, die von einem Verhältnis mit Prinz Albrecht, dem Bruder König Wilhelms IV., handeln. Ihre Tanzauftritte im königlichen Theater werden in der Presse mit einer Mischung aus Bewunderung für ihre Schönheit und kritischer Betrachtung über ihre tänzerischen Fähigkeiten goutiert. Ungeachtet davon ist sie in den höfischen Kreisen sehr beliebt. So tanzt sie im September vor dem Kaiser von Russland, dem König von Preußen und dem gesamten europäischen Hochadel. Doch ihr adliger Höhenflug soll auch in Berlin ein skandalöses Ende nehmen. Bei einer großen Parade für den russischen Zaren kommt es zum Eklat: Lola Montez schlägt einem Offizier mit der Reitgerte öffentlich ins Gesicht. Die Gesellschaft ist empört: eine unverheiratete Frau, die einen Mann, noch dazu einen Staatsdiener, demütigt. Lola Montez wird schuldig gesprochen und verurteilt - und nur die Gnade des Königs bewahrt sie vor einer längeren Gefängnisstrafe. Aber die vornehme Gesellschaft hat sich von ihr abgewandt. Für Lola ist es Zeit, weiterzureisen.