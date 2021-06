Das unsichtbare Florenz

Der Vasarikorridor eröffnet ihm neue Wege durch die Stadt, auf denen man keinen Fuß auf die Straße setzt. Doch sind Geheimtüren und verborgene Fluchtwege in den Kirchen und Palazzi der Stadt nur ein Teil des Puzzles, das mit Hilfe der neuesten 3D-Technologie zusammengetragen wird. Michael Scott wird Zeuge des sportlichen Kräftemessens der verschiedenen Stadtteile, das auf rivalisierende Banden zurückgeht.



In den Tavernen der Stadt hatten diese Banden ihr Zuhause, und ihre Revierkämpfe sind ein weiteres Anzeichen dafür, wie stark Konkurrenz die Stadt geprägt hat: im Handel, bei den Banden auf der Straße, aber auch in der prunkvollen Architektur und den atemberaubenden Kunstschätzen der Stadt.