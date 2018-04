Das unsichtbare Venedig

Aber hinter dem wirtschaftlichen Erfolg gab es eine zwielichtige Seite der Stadt mit Hunderten von Casinos und unzähligen Prostituierten. Hier folgt der Historiker Michael Scott den Spuren des berühmten Liebhabers Giacomo Casanova in eine Welt des Glücksspiels und der sexuellen Ausschweifungen. Es wird deutlich, wie eng in dieser Metropole Kunst, Handel und Laster beieinanderliegen.



Als Michael Scott diese Facette der Stadt erkundet, entdeckt er versteckte Folterkammern und düstere Kerker unmittelbar neben den prunkvollsten Räumen des Dogenpalastes. Dabei decken er und sein Team ein feingliedriges Netzwerk auf, in dem Macht und Gewaltherrschaft eng miteinander verbunden sind.



Die 3D-Scans erzeugen schließlich ein Bild der Stadt, das zeigt, wie diese verschiedenen Teile miteinander verknüpft sind, wie nahe Laster und Prunk beieinander sind und wie sie manchmal sogar voneinander abhängen. Die verborgenen Seiten Venedigs unterstreichen eindrucksvoll die einzigartige Geschichte der Stadt mit ihrer außerordentlichen Architektur, ihrem Pragmatismus, ihrer Pracht und ihrem Erfindungsreichtum.